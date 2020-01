Filippo Antonelli Agomeri, direttore sportivo del Monza, è intervenuto ai microfoni di Binario Sport e ha commentato il futuro del difensore biancorosso Stefano Negro: "Ravenna o Viterbese? E' in via di definizione, nei prossimi giorni si chiuderà e penso la più probabile sarà la Viterbese che lo ha seguito con molta insistenza e lui ha apprezzato questo interessamento. Negro ha bisogno di giocare, di fare esperienza, di tornare sul campo, è un ragazzo di valore, in cui crediamo moltissimo, ha un contratto in scadenza al giugno 2022 con noi, ci auguriamo possa fare bene per poi tornare da noi. Andrà via in prestito". Invece su Hervè Otelè, attaccante in prestito alla Giana Erminio che nelle ultime tre partite non è stato convocato, il ds ha sottolineato: "Ha fatto un po' di fatica, non si è ambientato, potrebbe essere che faccia un passo indietro e che vada in Serie D". Chiusura dedicata alle ultime strategie del mercato biancorosso: "Il mercato in entrata è chiuso".