Ranocchia potrebbe ritrovarsi come compagni di squadra altri nuovi acquisti provenienti dall’Inter. Il Monza ha intenzione di riscattare il 20enne Lorenzo Pirola, già protagonista in biancorosso nelle ultime due stagioni. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, poi restano vive le trattative per gli acquisti del centrocampista Stefano Sensi e della punta Andrea Pinamonti.



Adriano Galliani infatti era già all’opera su un altro fronte. Ieri l’a.d. biancorosso ha incontrato a Milano il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, insieme ai rispettivi direttori sportivi Filippo Antonelli e Stefano Capozucca. L’obiettivo è stato quello di proseguire la trattativa per regalare a Stroppa l’attaccante Joao Pedro, il centrocampista Nahitan Nandez e il difensore Andrea Carboni, senza dimenticare il gradimento brianzolo per il portiere Alessio Cragno.