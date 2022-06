Il Monza ha chiuso per l'arrivo di Andrea Ranocchia. Nella serata di ieri i dirigenti hanno trovato l'accordo per il difensore classe '88 svincolato dall'Inter dopo la scadenza del contratto. Visite mediche previste per martedì. Due anni di contratto e la voglia di rilanciarsi in una squadra ambiziosa. Rinforzo d'esperienza per la squadra di Stroppa, il primo per la Serie A; in un'estate nella quale il Monza sarà protagonista sul mercato come anticipato anche nei giorni scorsi da Adriano Galliani.



GLI ALTRI OBIETTIVI - I dirigenti biancorossi lavorano su più tavoli e dopo aver chiuso per l'arrivo di Ranocchia stanno lavorando per rinforzare anche l'attacco: dopo i contatti nei giorni scorsi per Emanuel Vignato del Bologna, il Monza sta provando a fare un tentativo anche per Joao Pedro ma al momento la richiesta del Cagliari è considerata troppo alta. Altro capitolo, il portiere: il club sta sondando vari profili, tra i quali c'è anche quello di Alessio Cragno del Cagliari.