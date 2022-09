L'per il primato, ilper lasciare l'ultimo posto a quota 0 e realizzare il primo punto della propria storia inall'U-Power Stadium della città brianzola va in scena il derby lombardo tra gli uomini die quelli di, che vivono una situazione diametralmente opposta, nel primo posticipo del Monday Night delladel campionato italiano, in contemporanea con Salernitana-Empoli e in attesa di Torino-Lecce: il club di Berlusconi e Galliani è partito malissimo, con quattro ko in quattro partite e solo due gol realizzati, situazione che ha messo a serio rischio la panchina del tecnico. Dal canto loro invece i Percassi, dopo un'estate turbolenta con diversi casi, tra cui Palomino e Malinovskyi, hanno mantenuto i loro gioielli sul mercato e con i tre punti oggi centrerebbero la quarta vittoria in cinque gare (pari solo col Milan), che li porterebbe in solitaria in vetta a quota 13 punti, a +2 proprio sui rossoneri e il Napoli: una stagione senza Coppe può rilanciare i bergamaschi in ottica Serie A, anche se dovranno fare a meno di Duvan Zapata, fuori un mese per infortunio, e Luis Muriel, ma possono contare su uno scatenato Teun Koopmeiners, 4 reti finora. Partita da ex per Pessina e Petagna.- L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime cinque sfide di campionato contro il Monza, tutte in Serie B; l’unico successo dei brianzoli nel parziale è un 1-0, del 31 ottobre 1999, il più recente tra questi che è stato disputato in casa. L’Atalanta ha perso soltanto una delle ultime 21 sfide (16V, 4N) contro formazioni neopromosse in Serie A; la sconfitta, però, è arrivata proprio nel match più recente (0-1, contro l’Empoli, lo scorso maggio) – la Dea non perde due match di fila contro queste avversarie dall’aprile 2014.L’Atalanta non ha vinto nessuna delle ultime sette partite contro squadre lombarde in campionato (3N, 4P - contro Milan e Inter); in generale, la Dea ha affrontato finora 10 squadre lombarde in Serie A e contro ben sette di queste è rimasta imbattuta nella prima sfida del massimo campionato (3V, 4N), perdendo solo contro Milan, Como e Mantova. Dopo i successi per 2-0 contro la Sampdoria e 1-0 contro il Verona, l’Atalanta potrebbe mantenere la porta inviolata in tutte le sue prime tre trasferte stagionali di Serie A per la prima volta nella sua storia. Il Monza è reduce da quattro sconfitte consecutive nel massimo campionato; nella storia della Serie A, soltanto due squadre hanno perso tutte le prime cinque partite disputate dall’esordio assoluto: il Treviso nel 2005 e il Benevento nel 2017. Il Monza è la squadra che ha subito più gol (11) in questo inizio di Serie A; nelle prime quattro sfide di Serie B della scorsa stagione, i brianzoli ne avevano incassati soltanto due (due clean sheet).L'Atalanta si trova in testa alla classifica dopo quattro partite stagionali giocate in Serie A per la prima volta dal 2011/12, senza contare una penalizzazione di sei punti; includendo penalizzazioni è davanti a tutti in graduatoria per la prima volta dalla stagione 2000/01 (10 punti, come l'Udinese). L’Atalanta è la vittima preferita di Andrea Petagna in Serie A (cinque gol); le prime nove reti del classe ’95 nel massimo campionato sono arrivate con la maglia della Dea in 63 presenze tra il 2016 e il 2018. Nicoló Rovella (nato nel dicembre 2001) è il più giovane calciatore italiano a vantare più di 45 presenze in Serie A (46 per lui); in generale solo l’ex Bologna Aaron Hickey (2002) è più giovane di lui tra chi ha superato questa soglia. Teun Koopmeiners ha segnato in due partite consecutive in Serie A: il centrocampista dell’Atalanta era già andato a segno in due gare di fila nella competizione, tra novembre e dicembre 2021 (contro Venezia e Verona), ma non è mai arrivato a tre di fila.Di Gregorio; Marlon, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Mota.Musso; Hateboer, Toloi, Demiral, Zappacosta; De Roon, Koopmeiners; Lookman, Malinovskyi, Ederson; Hojlund.