Il presidente del Monza neopromosso in Aè stato ospite di Rete 4:"Ogni vittoria dà una bella soddisfazione, quella di ieri sera è stata una grande vittoria per una squadra di B che finalmente dopo 110 anni dalla fondazione della società è entrata e può disputare il campionato di A. Quando nello stadio di Monza accoglieremo il Milan, l’Inter, la Juventus e la Roma, sarà una grande festa sempre. Sono vittorie pulite, pure che fanno bene al cuore".Sono andati avanti a fare inni alla promozione e altre varie cose, per esempio mi hanno cantato per non so quanto tempo “presidente, c’è solo un presidente”. Tutto bello, hanno mangiato una torta preparata all'Università della Libertà dove soggiornano, e sono andati a dormire alle 5:30 di notte"."La Lombardia è un modello, è la regione che lavora di più, che produce di più. La stessa Monza è una provincia importante con 870mila abitanti di cui moltissimi lavorano. Monza conta infatti come provincia 74000 imprese, è una provincia che si meritava anche di avere la squadra in serie A"."È vero che a me non piacciono i giocatori con la barba e con i tatuaggi… glielo dico… a qualcuno abbiamo fatto un’eccezione perché ha promesso di farlo se andavamo in serie A. Adesso in serie A si deve tagliare la barba".Per me non c'è un gioco tecnicamente efficace, bisognerebbe che cambiassero il sistema di gioco. Quando il portiere non fa i lanci in avanti nella metà campo dell’avversario e dà la palla al terzino, il quale la dà al mediano e questo la restituisce, due volte su quattro la palla non va nell'altra metà campo perché se ne impossessano gli avversari. Tutto tempo buttato via. Bisogna lanciare sempre in avanti"."No, ma l'ho detto ieri sera come battuta, ho detto adesso vinciamo il campionato e poi facciamo la Champions. No, non è nei nostri piani, nel nostro piano c'è comportarci bene nel campionato di serie A restando nelle parti alte della classifica".