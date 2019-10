Una rimonta avvenuta tutta nei minuti di recupero. Il Monza di Silvio Berlusconi, in vantaggio per 2-0, si è fatta recuperare dal Renate nei minuti di recupero (rispettivamente al 93' e al 95'). Ma è il secondo gol che ha scatenato la furia di Berlusconi: il Renate ha infatti approfittato di un erroraccio di ​Eugenio Lamanna, portiere del Monza, per agguantare il pareggio. A fine partita sono arrivate le parole dure dell'ex presidente del Milan verso il suo portiere: "Incredibile, non ho mai visto un errore così da parte di un portiere. Se vado negli spogliatoi? Non oggi".