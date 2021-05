L'avventura di Cristian Brocchi sulla panchina del Monza è arrivata alla fine, con la società che nella giornata di oggi potrebbe già annunciare l'addio ufficiale al tecnico che in due anni e mezzo ha conquistato una finale di Coppa Italia di Serie C, la promozione in Serie B e un terzo posto (con eliminazione nella semifinale play off) in cadetteria. Per sostituirlo, come riporta Tuttosport, sono due i nomi favoriti nella mente di Adriano Galliani: Giovanni Stroppa, che portò in Serie A il Crotone, e Filippo Inzaghi, che con il Benevento infranse ogni record della serie cadetta lo scorso anno.