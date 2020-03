Cristian Brocchi, allenatore del Monza, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Sono a casa, cerco di fare ciò che è meglio per passare le giornate. Aiuto i miei figli a fare i compiti, faccio allenamenti coi ragazzi e aspetto che ci vengano date notizie positive per il Paese".



SULLA SERIE C - "Io sono in una posizione ottima, a Monza sono primo a +16. Non voglio essere ipocrita, ma faccio fatica a pensare quando i presidenti parlano di ripresa o assegnazione. La cosa più importante è la vita".



SU IBRAHIMOVIC - "La società è ambiziosa, ha obiettivi di primo livello e perciò avevo detto che non era impossibile. Allo stato attuale non si può parlare di questo, non sappiamo nemmeno dove saremo".



SU GALLIANI E BERLUSCONI - "Non sono sprovveduti, se hanno puntato su di me non è per simpatia ma perché pensavano fossi l'uomo giusto. Per me è un peso enorme, ho grande responsabilità".