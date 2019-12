Intervistato a Radio Sportiva, l'allenatore del Monza Christian Brocchi ha così parlato della suggestione Ibrahimovic e non solo: "Conoscendo Ibra e Berlusconi, una chiacchierata l'hanno fatta. Ma si sta parlando di qualcosa di incredibilmente grande e non so se ci sia stato qualcosa di più. Non potevo chiedere di meglio rispetto al Monza. Stiamo facendo un lavoro importante e, paradossalmente, abbiamo anche lasciato qualche punto per strada. I ragazzi meritano solo elogi perché stanno lavorando duramente e con umiltà per raggiungere l'obiettivo della società. Le pressioni? Sono abituato e anche la squadra sta tenendo la situazione in mano".