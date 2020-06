Intervenuto a Radio Sportiva, l'allenatore del Monza, Cristian Brocchi, ha dichiarato: "La società è sveglia e pronta, se si dovesse prospettare l’occasione di portare un top player a Monza non se la faranno scappare. C'è uno zoccolo duro che verrà confermato, gli acquisti saranno da non sbagliare".



SUL MILAN - "Spero possa tornare in Europa. Il sogno è sfidarli con il Monza in Serie A".