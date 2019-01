Cristian Brocchi, allenatore del Monza, parla di Matheus Paquetá, fratello del centrocampista del Milan Lucas: "Posso dire che è un ragazzo di qualità che si è allenato in questi giorni con noi. In questo momento noi stavamo già preparando la partita di oggi per cui nell'ultimo allenamento non è potuto stare con noi, ma ha lavorato a parte. Il nostro problema riguarda gli under e gli over: lui sarebbe un over e quindi complica tutto. Per trovare un posto a lui, dovrebbe uscire un giocatore su cui abbiamo puntato e che a Monza ha già dimostrato di potersela giocare. Valuteremo nei prossimi giorni".