Gianluca Caprari, nuovo attaccante del Monza a segno nell'amichevole col Novara, ha parlato a Sportitalia:



"Era importante avere minutaggio, i ritmi di squadra sono avviati bene ed è fondamentale farsi trovare pronti al primo impegno ufficiale. Il mercato sta dimostrando che non sembriamo una neopromossa. Ma dobbiamo lottare perché il campionato di A è duro ma i presupposti per fare bene ci sono tutti. Sono legato ai miei ex compagni del Verona a cui auguro il meglio ma io ora voglio pensare solo al biancorosso. Dove possiamo arrivare? Lo deciderà il campo, sicuramente ci sono buone basi per far bene".