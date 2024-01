Monza, c'è Zerbin e non convocato a sorpresa Gagliardini: le scelte di Palladino per il Sassuolo

Sono 25 i convocati di Raffaele Palladino per la sfida che vedrà il Monza affrontare il Sassuolo domenica pomeriggio a partire dalle 15 allo U-Power Stadium e trasmessa in diretta tv da Dazn. Non c'è in elenco Roberto Gagliardini, titolarissimo dei brianzoli, costretto a dare forfait per una botta alla caviglia e non è presente neanche il neo-acquisto Popovic, mentre c'è al prima chiamata per Zerbin.



L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Di Gregorio, Sorrentino, Gori

Difensori: Donati, Izzo, Caldirola, Pedro Pereira, Marì, Bettella, Birindelli, D’Ambrosio, A. Carboni, Kyriakopoulos

Centrocampisti: Akpa Akpro, Zerbin, V. Carboni, Maldini, Colpani, Pessina, Bondo, Ciurria, Ferraris

Attaccanti: Colombo, Djuric, Mota