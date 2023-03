Patrick Ciurria è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria del Monza contro l'Empoli: "Sono contento per il gol e per la vittoria, per noi oggi era fondamentale. Perché sono arrivato in A solo a 28 anni? Non lo so, ho fatto tanta gavetta ma ora sono contento di essere qua. Ora non mi voglio accontentare".



NAZIONALE - "Sarebbe un sogno, ogni ragazzino che inizia a giocare il calcio sogna di vestire la maglia della nazionale".



SALVI? - "No, saremo salvi solo quando ci sarà la matematica certezza. Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo sempre fatto, esprimendo il nostro gioco".



PETAGNA - "Sì mi ha fatto un grandissime assist, quando vuole lo porto a cena (ride, ndr)



PALLADINO - "Mi ha detto di osare e di tirare in porta, lo ringrazio e perché mi ha dato fiducia fin dal primo momento"