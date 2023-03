Il Monza vince la prima gara interna del 2023, lo fa ai danni dell'Empoli grazie ai gol di Ciurria e Izzo, in mezzo il pareggio di Satriano. A fine garaha parlato a DAZN:- "Oggi sono stati 3 punti fondamentali, che danno un grande segnale al nostro campionato. La cosa che mi è piaciuta oggi è stato il carattere dei ragazzi, la reazione dopo la brutta gara contro la Salernitana. Oggi c'è stata tanta intensità, siamo stati bravi a farli giocare male. Nel primo tempo abbiamo avuto molte occasioni per fare male, nella ripresa ci siamo abbassati per merito dell'Empoli, ma la squadra è sul pezzo: i primi difensori sono gli attaccanti che ci danno una grande mano".- "Armando è un ragazzo di grande cuore, siamo amici prima che allenatore e giocatore. Conosco la sua famiglia, a livello umano è una persona bellissima. Al calcio italiano non ha dato tutto quello che poteva dare, avrebbe potuto avere una carriera migliore di quella che ha fatto. Alza il livello della squadra e lo ringrazio. Fuori dal campo provo ad essere più umano con tutta la mia squadra, è quello che chiedevo ai miei allenatori quando giocavo".- "Ha fatto una buona partita a livello difensivo, molto applicato, ma soprattutto ha giocato 65-70', quindi ha raccolto minutaggio importante. Ha perso un po' di lucidità per il pressing dell'Empoli, ma con lui sono tranquillo perché ha doti tecniche che non si discutono".- "Oggi era importante fare risultato e prestazione, al di fuori del discorso salvezza. I ragazzi avevano voglia di dare un segnale al campionato. Non so fin dove può arrivare questo Monza, noi prendiamo partita dopo partita e mi piace che la squadra crede e lotta fino alla fine. Hanno lottato fino al triplice fischio per ottenere il risultato. Ci godiamo il momento".- "Non ho pensato alla mia carriera, ho troppe cose a cui pensare. Rispetto all'andata ho molta esperienza in più; la società mi fa lavorare bene e ho tanta voglia di crescere, questo ambiente mi aiuta molto. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo".