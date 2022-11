Il centrocampista del Monza Andrea Colpani ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Verona:



"E' stata una vittoria fondamentale per allontanarci dalla zona calda, sono contentissimo per il gol".



SERENITA' - "Ci siamo allontanati ma dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, bisogna lavorare bene per fare altri punti".



RUOLO - "Sono stato abituato a giocare mezzala destra ma questo ruolo mi piace molto perché sono più vicino alla porta."