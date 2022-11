L'avventura al Monza di Alessio Cragno non sta procedendo come immaginato dal portiere toscano. Giovanni Stroppa prima e Raffaele Palladino poi gli hanno infatti fin qui sempre preferito Michele De Gregorio, declassando l'ex portiere del Cagliari da probabile padrone dei pali brianzoli a inaspettata riserva del collega.



Una situazione maldigerita da Cragno che ne mette seriamente a rischio anche la sua presenza nel gruppo azzurro di Roberto Mancini. Motivi che starebbero convincendo il giocatore a chiedere la cessione già nella sessione di mercato di gennaio.



Cragno, arrivato in prestito dal Cagliari in estate, potrebbe tornare proprio in Sardegna, accettando di buon grado anche la discesa in Serie B pur di tornare a giocare con regolarità. Il problema sarebbe però rappresentato dallo stesso club rossoblù che in caso di ritorno all'ovile del ragazzo dovrebbe rinunciare ai 3,5 milioni di euro che il Monza garantirebbe in caso di salvezza per il riscatto del suo cartellino.



A riportare la notizia è ForzaMonza.it.