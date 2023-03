Monza-Cremonese (sabato 18 marzo alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 27esima giornata di campionato in Serie A, l'ottava nel girone di ritorno e l'ultima prima della sosta per le nazionali.

Assenti gli indisponibili Marlon, Mota Carvalho e Rovella da una parte; Aiwu e Chiriches dall'altra.



PROBABILI FORMAZIONI



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All. Palladino.



CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Benassi, Valeri; Bonaiuto, Tsadjout, Okereke. All. Ballardini.