Il Monza è scatenato sul mercato. Dopo gli arrivi di Cragno, Carboni, Ranocchia e Sensi, il club brianzolo ha chiuso con l'Atalanta per Matteo Pessina: il classe 1997 era uno dei grandi obiettivi dei neopromossa, come ribadito in più occasioni da Adriano Galliani. Ora la conferma: il centrocampista arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto a 15 milioni, in caso di salvezza.



I DETTAGLI - Campione d'Europa con la Nazionale di Roberto Mancini, Matteo Pessina indosserà probabilmente la fascia da capitano nella prima storica stagione in Serie A del Monza. Cresciuto nel vivaio brianzolo, è atteso in città per le visite mediche, previste nella giornata di mercoledì, prima della firma del contratto. Con la maglia della Dea, il centrocampista ha collezionato 96 presenze (con sei reti a referto).