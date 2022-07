Il secondo giorno di calciomercato estivo 2022 ha portato tre ufficialità per quel che riguarda la Serie A: Henrikh Mkhitaryan all’Inter da svincolato,Stefano Sensi al Monza in prestito secco dai nerazzurri, Tommaso Milanese dalla Roma alla Cremonese.



COLPO ARMENO – Dopo aver comunicato il suo no alla proposta di rinnovo della Roma, Mkhitaryan ha sposato la causa dell’Inter trasferendosi a Milano a costo zero e andando a rinforzare la già nutrita mediana di Simone Inzaghi.



MONZA REGINA DEL MERCATO – Tutti italiani e tutti interessanti i colpi del Monza: il prestito secco di Sensi dall’Inter è consequenziale all’arrivo a Milano di Mkhitaryan, che ha spinto Sensi, fuori dal progetto tecnico di Inzaghi, in Brianza.



UN "MILANESE" A CREMONA - Tommaso Milanese passa dalla Roma alla Cremonese: il centrocampista, nel giro dell'Under 21 dopo essere stato convocato all'ultimo stage, è alla sua prima esperienza in Serie A.