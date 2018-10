Cristian Brocchi, nuovo allenatore del Monza, parla in conferenza stampa: "Sono molto contento di essere qui, il fatto che mi abbiano scelto è un attestato di stima. Ho lavorato a stretto contatto con la società Milan, poi ho fatto le mie esperienze. Sono passato per il cocco del presidente ma credo sia giusto parlare di meriti professionali, mi sono guadagnato la sua stima. E’ una sfida bellissima ma non facile. Ho sentito ieri Berlusconi era molto contento di tornare a lavorare insieme".



SULLA SQUADRA - "Il Monza è una buonissima squadra. Dobbiamo essere più sicuri dei nostri mezzi, dobbiamo costruire una mentalità vincente. E questo sarà compito mio. Abbiamo calciatori con qualità inespresse, abbiamo un attacco che deve fare più gol. Devo riportare serenità nello spogliatoio".



SUGLI OBIETTIVI - "Sono in una società seria, mi ritengo fortunato. Non è così semplice trovare una società di questo livello che vuole fare qualcosa di importante nei prossimi anni. Dobbiamo essere ambiziosi".