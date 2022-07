Il Monza continua a cercare un attaccante e il nome più caldo è quello di Andrea Petagna. L'attaccante del Napoli è in uscita e i due club, come racconta la Gazzetta dello Sport, sono vicini ad un accordo. Secondo il quotidiano, l'accelerata decisiva potrebbe esserci a inizio della prossima settimana, per adesso non c'è ancora la quadra sulla formula dell'operazione.