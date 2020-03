Una nuova iniziativa eSports targata a. Il club brianzolo attivissimo con il suo team suha annunciato un nuovo torneo per mettere in contatto calciatori e tifosi, un torneo svelato in anteprima a Calciomercato.com : arriva la, ecco il comunicato. (foto Monza calcio)Come ormai noto, stiamo vivendo un periodo terribile dovuto alla diffusione in tutto il mondo del virus Covid-19 e per effetto delle disposizioni emanate per contenere e contrastare i rischi derivanti dalla diffusione del virus, le attività sportive della nostra società sono state sospese.Per provare a colmare il vuoto lasciato da questo stop e per regalare un po’ di svago a tinte biancorosse parte quindi la Brianza e-Cup, un torneo online su Playstation di FIFA20 completamente gratuito dedicato ai tifosi del Monza!Al torneo parteciperanno anche i calciatori del Monza!Il torneo sarà composto da 12 gironi da 4 ed i primi di ogni girone insieme ai quattro miglior secondi staccheranno il pass per gli ottavi.La Brianza e-Cup ci accompagnerà per tutta la settimana dal 30 Marzo al 5 Aprile: si parte lunedi 30 marzo con i sorteggi, poi da martedi a venerdi i gironi e sabato e domenica le fasi finali!Ogni giorno a partire da lunedi 30 Marzo alle ore 18 sarà trasmesso sul canale Twitch del Monza uno speciale di due ore dedicato al torneo per vedere come se la cavano con il joystick i nostri campioni abituati a calcare il manto erboso.