Il player del Monza Raffaele 'Er_caccia98' Cacciapuoti brilla in Europa, il comunicato del club brianzolo:



Con la stagione ufficiale EA Sports ferma ai box causa COVID-19, sono molti i tornei di esibizione che vedono impegnati i pro players di tutto il mondo.



Nella serata del 12 maggio è andato in scena la Futhead Tuesday Night Football, un torneo su invito riservato ai 16 migliori player d’Europa. Per l’Italia l’invito è arrivato al player biancorosso Er_Caccia98 che ha letteralmente dominato tutte le partite.



Nel primo match vittoria per 4-1 contro l’inglese “EthxnH”, numero 12 del ranking mondiale. Nei quarti di finale vittoria per 5-1 contro il tedesco Andy bissata da uno strepitoso 5-2 in semifinale contro lo spagnolo Adrimaan01. In finale il Caccia ha affrontato il favorito svedese Oliboli7, numero 14 nel ranking mondiale. Grazie ad una prestazione maiuscola il player biancorosso vince 6-2 la finale, conferma lo strepitoso momento di forma ed entra di diritto nell’elite europea.



Oggi Er_Caccia tornerà in campo per la prima giornata del calciomercato.com invitational, il torneo che vede il Monza affrontare team exeed e Fiorentina in un triangolare a tappe.



I match saranno visibili live sul canale TWITCH del Monza