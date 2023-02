La miglior esordiente in Serie A con il campionato a 20 squadre. Difficile pronosticare un inizio così per il Monza, soprattutto quando la classifica vedeva un solo punto conquistato dopo sei partite. Poi il cambio di allenatore con l’arrivo di un altro debuttante, Raffaele Palladino, ha cambiato la stagione dei brianzoli, ora undicesimi con 25 punti in classifica e reduci dalla vittoria all’Allianz Stadium, la seconda in campionato contro la Juventus battuta anche all’andata. Numeri che fanno sognare il club lombardo che punta ora una clamorosa qualificazione europea entro il 2024. Per i betting analyst di Snai la destinazione più probabile è la Conference League, offerta a quota 20, mentre la prima volta in Europa League o addirittura Champions League vale 33 volte la posta. Stessa quota della vittoria di un trofeo, la Coppa Italia, mentre è fissata a 100 la vittoria di un trofeo internazionale, però entro il 2027. Un autentico sogno per la coppia Berlusconi-Galliani che in Brianza vorrebbero replicare la scalata messa in piedi ai tempi del Milan.