L'amministratore delegato delha parlato a MonzaNews: "Al di là della pandemia, per cui il 2020 è l'anno peggiore dal 1945, penso sia stato un bell'anno per i tifosi del Monza. La promozione in Serie B, non vincevamo un campionato di Serie C da 23 anni, non eravamo in B da 19 anni. Per fortuna con l'arrivo di Berlusconi e mio siamo riusciti nell'obiettivo. Chiudiamo l'anno al terzo posto avendo battuto ieri la capolista 3-0. Credo sia un anno da ricordare, in mezzo a tante tristezze i tifosi del Monza, dal lato sportivo, sono tra i più fortunati".- "Esordio da sogno, mi ha reso felice. Al primo pallone che tocca fa gol, è una storia meravigliosa. Io citerei un altro grandissimo giocatore che sta facendo benissimo come Boateng. Ieri Prince ha fatto una partita sontuosa, sta facendo molto bene in campo e fuori dal campo: è diventato leader dello spogliatoio, si prodiga in consigli, è il punto di riferimento dei compagni. Si sta impegnando con tutte le sue forze per coltivare il nostro sogno. Il presidente Berlusconi l'ho sentito oggi, è entusiasta, non vedeva giocare così bene dai tempi del grande Milan. Tutti coltiviamo nel cuore questa speranza".- "Noi abbiamo fiducia in questo allenatore e abbiamo sempre detto che avremmo continuato con lui. Se una società prende un allenatore è convinta di quello che fa, quando lo cambia l'insuccesso non è dell'allenatore ma soprattutto della società. Noi crediamo in Brocchi, ora è facile dirlo ma lo dicevamo anche quando le cose non andavano bene. Cristian ha iniziato la carriera da allenatore subito dopo l'infortunio, lo chiamai io, fece bene allievi, Primavera, Prima squadra nel finale 2015/16, quando sfiorammo la Coppa Italia perdendo con la Juve al 120'. Poi è stato in Cina con Capello che gli ha insegnato molto, Fabio me ne ha parlato molto bene. Abbiamo pensato che potesse essere l'allenatore giusto su cui puntare per portare il Monza dalla C alla B e dalla B alla A. Gli obiettivi si possono anche non raggiungere, non prometto nulla, però tutti, giocatori e allenatore sanno che l'obiettivo dichiarato della società è la promozione in Serie A. Tutti sanno dal primo giorno del raduno che questo è l'obiettivo".- All'inizio è stato difficile, perché siamo stati bersagliati dal Covid, giocatori stranieri, 15 giocatori nuovi da assemblare, ma si capiva che il tasso tecnico era elevato. Dopo le prime quattro partite con soli tre punti, poi successi e marciamo a oltre 2 punti di media, che è il budget che ho dato a Brocchi. Perché io sono convinto che con 2 punti si arriva nelle prime due. Noi stiamo marciando con 26 punti nelle ultime 12 partite, scontiamo quella cattiva partenza ma mai abbiamo pensato di cambiare allenatore".- "Scozzarella che il giorno 2 inizierà le visite mediche e test e, se tutto andrà bene, firmerà con il Monza. Io sono alla ricerca di un attaccante destro, complementare e alternativo al Boa quando si riposerà. Arriverà un attaccante destro, magari a piedi invertiti come Savicevic al Milan. Un mancino che giochi a destra nel 4-3-3, perché ne abbiamo parlato con Brocchi e come caratteristiche pensiamo sia il modulo più consono ai biancorossi".