'E' il Galliani dei tempi d'oro', assicura Palladino nel post partita di Monza-Inter. Quell'urlo al 93' per il pareggio di Caldirola sembra un copia e incolla delle esultanze ai tempi del Milan. L'urlo del pareggio vale come una vittoria, come quei successi visti uno per uno a San Siro. Lì dove ha strillato per anni e anni, stasera per Adriano era un po' un derby personale. L'ha vissuto a mille, come al solito. E all'ultimo minuto a lasciato uscire tutta la tensione precedente. Urlo liberatorio, per un pareggio arrivato al fotofinish.