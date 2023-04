È un Adriano Galliani entusiasta quello che commenta la salvezza ottenuta dal Monza a Monzanews.it: "Ho messo due premi per la squadra, nella mattina pre gara con lo Spezia: uno per il decimo posto e uno per l'ottavo posto. Quindi il gruppo è stato opportunamente stimolato. Vediamo se li raggiungiamo. Con Palladino ci vediamo nei prossimi giorni, sicuramente raggiungeremo l'accordo. Non manca niente, con la salvezza raggiunta ci vedremo come da accordi. Confido nella sua permanenza. Le feste prima delle partite non bisogna farle, restiamo concentrati sulla Roma. Poi ragioniamo come e quando fare la festa, a fine campionato. E' una roba incredibile, da bambino non pensavo potesse mai accadere".