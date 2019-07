Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a margine di un evento a Lugano, commentando il girone A di Lega Pro, in cui sono stati inseriti i biancorossi: "Nel 2004 eravamo ad una riunione di sponsor del Milan a Salsomaggiore Terme, c'era il sorteggio dei quarti di finale di Champions ed esultai perchè pescammo il Deportivo La Coruna. Gli spagnoli ci eliminarono nonostante il 4-1 in casa con lo 0-4 in trasferta. Da allora non commento più i sorteggi e neanche le composizioni dei gironi".



SUGLI OBIETTIVI - "La Serie A è qualcosa che il presidente Berlusconi vuole regalare a questa città, questa provincia e questi tifosi. Adesso pensiamo al campionato di quest'anno in Serie C, abbiamo una squadra molto forte e non lo dico io, lo dicono gli addetti ai lavori".