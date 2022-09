Galliani ha tolto dal mercato Gytkjaer, autore del gol decisivo per la prima vittoria in Serie A del Monza contro la Juventus. L'attaccante danese è un amuleto per la squadra brianzola: come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ha segnato 22 reti spalmate in 20 partite (16 vittorie e 4 pareggi).



Una striscia positiva migliore di quelle di Firmino al Liverpool e di Aubameyang ai tempi dell'Arsenal (16), mentre Kessie con il Milan è arrivato a 19. A 23 c'è Gabriel Jesus ai tempi del Manchester City, a 24 Cristiano Ronaldo con la Juventus, Serge Gnabry (Bayern Monaco) e Kevin De Bruyne (Manchester City).