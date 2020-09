Adriano Galliani (fotografo Buzzi), ex amministratore delegato del Milan, ora al Monza, ha parlato a Telenova della possibilità che Zlatan Ibrahimovic in futuro giochi in Brianza e non solo: "Quello di Zlatan era un giochino che facevamo lui ed io. E' chiaro ed evidente che l'ingaggio di Zlatan Ibrahimovic non è fattibile per il momento per il Monza. Se andremo in Serie A magari un pensierino ce lo faremo. In B era chiaramente impossibile. Però era divertente, perchè con Ibra abbiamo un rapporto buonissimo. Non mi ha parlato per un anno e mezzo nel 2012, quando sono stato costretto a cederlo, ma poi è tornato il rapporto che avevamo prima. Milan-Monza? Anche il presidente l'ha vista. Io non ho potuto andare, perchè il presidente era positivo e io avevo pranzato con lui pochi giorni prima. Mi è dispiaciuto da morire non poter essere a San Siro".