Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato ai cronisti presenti all'uscita dall'Assemblea di Lega Serie A, svoltasi presso il palazzo del Coni a Roma: "De Laurentiis ha detto che stiamo svendendo il calcio? Io sono solo un vecchio presidente della Lega, sentite il nuovo (ride, ndr). Chiedete a lui, è la cosa corretta".



PALLADINO - "E' un buon allenatore, quasi quasi lo prenderei (ride, ndr). Lo consiglierei alla Juventus? Io non sono né il presidente della Lega né il presidente della Juventus, mi occupo di Monza e quindi cerco di tenermi stretto Palladino".







FINALE COPPA ITALIA, FIORENTINA-INTER: PER CHI TIFA? - "Faccio come Marzullo, fatevi una domanda e datevi una risposta. Secondo voi per il Monza chi è più conveniente che vinca? L'Inter? Lo avete detto voi".