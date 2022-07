Adriano Galliani non si nasconde a margine della presentazione del grande colpo di mercato, ovvero Matteo Pessina. L'amministratore delegato del Monza svela quali sono le ambizioni del club brianzolo alla sua prima esperienza in Serie A: "Non parliamo di salvezza: come obiettivo aziendale abbiamo il decimo posto".



LE PAROLE SU PESSINA - Naturalmente non è mancato un commento sul nuovo capitano, presentato con la fascia al braccio: "La fascia non è pronta, è già indossata. Io di Matteo conosco tutto, suo nonno, la mamma, il papà: sono molto molto felice, è la seconda volta. Aveva fatto un percorso che avrei voluto fare anche io: prima la Dominante, poi il Monza fino a 18 anni e poi il Milan nel 2015. E adesso al Monza nel 2022, è stato un percorso lungo ma si è realizzato tutto".



IL GRAZIE A BERLUSCONI - "Anche per questa operazione, molto importante, i tifosi devono ringraziare il presidente Berlusconi. Senza di lui non ci sarebbe la Serie A e non ci sarebbe Matteo Pessina, stiamo lavorando per fare un Monza molto molto importante".