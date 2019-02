Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, parla a Radio Deejay del progetto iniziato con la squadra brianzola, rivelando anche un piccolo aneddoto: "Quella del Monza è un'operazione romantica: Berlusconi vive ad Arcore da 40 anni e più, vivendo a 2 chilometri dallo stadio del Monza. Lo abbiamo fatto per il territorio, Berlusconi ha voluto fare qualcosa per la provincia e la città. Non è un problema di bisogno, ma di affetto: ho un affetto infinito per il Monza. Non è un lavoro, ma una passione: stiamo parlando di sentimenti, non prendo una lira dal Monza. Nella storia del Monza c'è una foto: nel 1988, quando vinciamo la Coppa Italia, inaugurando il nuovo stadio, c'è una foto dove col presidente Giambelli esultano Silvio Berlusconi e Beppe Marotta, allora ds biancorosso. Il sottoscritto era invece nella vasca coi giocatori e non si vede nella foto".