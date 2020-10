Il Monza prova a fare 13. Galliani ufficializza Marin dalla Dinamo Zagabria e sprinta per Armin Gigovic, centrocampista svedese classe 2002 dell’Helsingborg (che piace anche al Genoa) secondo la Gazzetta dello Sport. Nel caso in cui il Monza riuscisse a completare anche questa operazione, sarebbe il tredicesimo acquisto per Brocchi.