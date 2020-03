A Monza, gli ultras del club biancorosso consegnano i pasti al personale sanitario della terapia intensiva del San Gerardi e ai volontari della Croce Rossa, per dare una mano in questo periodo di emergenza causato dal coronavirus. Queste le parole dei tifosi del Monza: “Il personale sanitario – si legge nel comunicato diffuso dall'associazione "Ristoratori uniti" – sta lavorando a ritmi inumani, mangiando quando gli avanza il tempo, ma soprattutto quello che trovano. Noi siamo un'associazione di ristoratori e addetti ai lavori della Brianza. Con i ragazzi della Curva Davide Pieri e i volontari dell'associazione Branco onlus, abbiamo deciso di fare quadrato attorno a chi sta lottando per sconfiggere il virus. Dando costanza nel tempo al nostro slancio”.