Intervistato da Binario Sport il direttore sportivo del Monza, Filippo Antonelli, ha parlato delle prossime mosse di mercato del club confermando due operazioni già imbastite e una in pieno sviluppo.



CARLOS AUGUSTO - "Per quanto concerne Carlos Augusto posso dire che il Corinthians ha ancora il campionato in corso e che in Brasile la situazione relativa al coronavirus è grave; questo rallenta un po' le trattative, tutavia non ci sono frenate. Il mercato sarà lungo e dobbiamo capire chi far uscire e chi sostituire dal momento che vogliamo costruire una squadra competitiva che punti fin da subito alla Serie A"



DOPPIO COLPO - "Parlando invece di Bettella (difensore ex-Inter oggi al Pescara ma di proprietà dell'Atalanta) e Di Gregorio (portiere di proprietà dell'Inter quest'anno al Prodenone) ci sono già accordi per poterli avere entrambi in prestito".