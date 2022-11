La ricerca di rinforzi da parte del Palermo in vista del mercato invernale passa anche per Monza.



Con la riapertura delle trattative il club rosanero starebbe pensato di tornare alla carica per un centrocampista già inseguito a lungo ma invano in estate. Si tratta di Pepín Machín, mediano equatoguineano dei brianzoli che in A tra trovando poco spazio. Il giocatore sarebbe stato seguito da vicino dal capo degli osservatori dei siciliani Zavagno nel corso del recente incontro tra Lazio e Monza.



Lo riporta il Corriere dello Sport.