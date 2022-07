Caprari e Ranocchia sono solo gli ultimi in ordine temporale, i colpi di mercato che il Monza ha regalato ai suoi tifosi fin qui sono stati tanti. E tanti ancora ne arriveranno prima della chiusura della sessione del primo settembre. Centrocampo e, soprattutto, attacco sono i reparti su cui si stanno concentrando in questi giorni Adriano Galliani e i suoi collaboratori, che oltre al mercato italiano stanno mettendo occhi e testa anche su trattative internazionali. Come quella che potrebbe portare, a Monza, William Carvalho.



IDEA E TEMPI - Il mediano portoghese, classe '92, arricchirebbe di molto l'esperienza della squadra di Stroppa, visto il suo passato tra Sporting e Portogallo, con cui ha vinto Europeo e Nations League. Una vera e propria trattativa con il Betis ancora non è cominciata, prima il Monza deve concentrarsi sulle cessioni dei tanti giocatori in esubero che fanno parte della rosa. Poi sarà il momento di altri colpi, con Carvalho pronto ad aggiungersi alla lista.