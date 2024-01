Monza-Inter: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Monza-Inter (sabato 13 gennaio 2024 con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la ventesima giornata di campionato in Serie A, la prima nel girone di ritorno. I nerazzurri si presentano a questa sfida da campioni d'inverno al primo posto in classifica con 48 punti, 23 in più dei brianzoli, undicesimi a quota 25.



LE ULTIME - Senza il portiere titolare Di Gregorio (che si aggiunge agli altri indisponibili Caprari, Machin e Gomez), Palladino medita di affidarsi agli ex di turno D'Ambrosio, Gagliardini e Carboni. Dall'altra parte Simone Inzaghi non può contare sull'infortunato Cuadrado e convoca per la prima volta il nuovo acquisto Buchanan, in panchina.



LE PROBABILI FORMAZIONI



MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Carboni; Mota. All. Palladino.



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.