Armando Izzo, difensore del Monza, ha parlato a Cronache di Spogliatoio e ha raccontato un retroscena di mercato risalente al periodo in cui vestiva la maglia del Torino: "L'anno in cui ho rinnovato col Toro, dopo aver centrato l'Europa il mio ex procuratore e il presidente Cairo mi dicevano che c'erano l'Arsenal e l'Inter di Conte. Io provavo qualcosa per il Toro, credevo nel progetto e sono rimasto un altro anno. Quell'anno ho fatto sei gol e non vedevo nessuna squadra. E mi chiedevo: 'com'è possibile che non ci sia nessuna squadra?'. Poi dopo due anni Bremer, con 4 gol e arrivando decimo, va alla Juventus. Il mio sogno era andare all'Inter, non ci sono mai riuscito".