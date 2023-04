Intervistato da Nicolò Schira, Carlo Alberto Belloni, agente di Michele Di Gregorio, ha parlato del futuro del suo assistito: "La sua concentrazione è rivolta solo al campo - le sue parole -. Dopo la salvezza, se la società ci chiamerà per il rinnovo, saremo ben contenti di ascoltare la loro proposta. La recompra dell'Inter? Sulla trattativa Inter-Monza per Michele posso dire che è stato molto abile il Dottor Galliani ad accaparrarselo. Ci ha sempre creduto moltissimo in Michele, tanto da respingere il tentativo dell’Inter di una possibile recompra sul cartellino. E i fatti gli hanno dato ragione