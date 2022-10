Raffale Palladino, allenatore del Monza, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro il Milan. Fuori Rovella per squalifica e Izzo per infortunio.



Portieri: Di Gregorio, Cragno, Sorrentino.

Difensori: Donati, Pablo Marí, Marlon, Caldirola, Birindelli, Antov, Marrone, Carboni.

Centrocampisti: Machin, Barberis, Valoti, Sensi, Ranocchia, Colpani, Carlos Augusto, Pessina, Bondo, Vignato.

Attaccanti: Gytkjaer, Caprari, Petagna, Mota Carvalho, D'Alessandro, Ciurria.