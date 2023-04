La notizia ha fatto il giro del mondo: Hiba Abouk, moglie di Hakimi, aveva già chiesto il divorzio prima dell’accuse di stupro rivolte al marito e ha scoperto che l’ex Inter aveva intestato tutti i suoi beni alla madre. Giulia Amodio, influencer e moglie di Stefano Sensi è passata all’attacco: "Che imbarazzo nel vedere tanta ignoranza… Una donna subisce un tradimento per altro dopo poco aver messo al mondo un bambino, per di più a seguito di uno stupro e voi state ad applaudire alla furbizia di lui nell’insabbiare i soldi per non dargli un euro? Ma ripigliatevi".