Monza - Lazio, la FIGC apre un fascicolo per quanto accaduto sotto al settore ospiti al fischio finale

Lavuole vederci chiaro sulla tensione tifosi-squadra nel post gara di. Il Corriere dello Sport questa mattina parla dell'apertura di undella Federazione per capire cosa è accaduto sotto al settore ospiti dello Stadio Brianteo al termine della gara di ieri pomeriggio. I sostenitori laziali hanno contestato la squadra per il risultato (un 2-2 che stronca quasi definitivamente le speranze di rimonta Champions degli uomini di Tudor, ndr) e hanno avuto unL'acceso colloquio è durato diversi minuti, ma alla fine gli animi si sono placati, pur restando molto forte la delusione dei circa 1500 biancocelesti giunti fino all'U-Power Stadium, in una stagione fatta di tante delusioni e poche, sporadiche gioie. Prima del rientro negli spogliatoi alcuni giocatori hanno anche regalato la maglia agli stessi tifosi.

Non è stata certo la prima volta che una squadra sia andata sotto la curva, in casa o in trasferta, per prendersi applausi o fischi a seconda del risultato. Negli ultimi anni peròper cercare di, soprattutto alle situazioni nelle quali le contestazioni verbali finiscono per sfociare poi in atti intimidatori o addirittura violenti. Come già accaduto nei più recenti casi quindi la Federazione acquisirà le immagini disponibili e sentirà gli ispettori federali presenti allo stadio per valutare i fatti e decidere di conseguenza se prendere o meno eventuali provvedimenti.