l’avversario gioca ma non si rende mai davvero pericoloso, motivo per cui rimane spesso a guardare se non sul finale di gara.preciso e lineare, se la fase difensiva non ha grosse problematiche il merito è anche suo.(dal 35’ st).guida la difesa con dedizione e attenzione, non tirandosi mai indietro. Bene così.viene graziato sul fallo ad Orsolini con un giallo, molto fisico in certe circostanze. Da rivedere.segna il gol della vittoria nel primo tempo, sfruttando il pallone di Petagna e battendo Skorupski a pochi passi da lui.(dal 12’ stpermette al compagno di rifiatare).da lui forse ci si aspetta sempre qualcosa in più ma fa quello che gli chiede l’allenatore senza strafare.(dal 13’ stmantiene l’equilibrio in mezzo al campo).a centrocampo i duelli non mancano ma l’importante è rispondere ‘Presente’, in questo non viene meno.tanta quantità e spirito di sacrificio, si mette completamente a disposizione della squadra.chiamato sulla trequarti a dare supporto alla coppia d’attacco, non riesce sempre ma comunque rimane in partita fino alla sostituzione.(dal 35’ st).si vede solo a tratti, comincia in sordina per poi migliorare nel corso della gara. Buona spalla per Petagna.fornisce l’assist per il gol di Donati liberandosi della difesa avversaria rossoblù. Sa quello che deve fare e non delude.(dal 23’ stsenza infamia e senza lode).vittoria importantissima per il Monza che raggiunge il Bologna in classifica e può cominciare a sognare in grande.