Monza, le pagelle di CM: Pessina freddo dal dischetto, Bondo impeccabile

sicuro quando chiamato in causa: attento a limitare chi passa dalle sue partipoche sbavature, più impreciso in fase di impostazione(36' s.t.nell'assalto finale è lui a contrastare Venuti e a ottenere il rigore): sempre preciso su ogni pallone in area: qualche sovrapposizione e un tiro pericoloso nel primo tempo: prova a farsi valere fisicamente, per il resto è impreciso(23' s.t. Gagliardini 5,5: perde qualche contrasto importante e commette il fallo tattico da ammonizione)

: ordinato e propositivo, domina a centrocampoCarboni 5,5: poco ispirato, impreciso tecnicamente(14' s.t.prova qualche giocata individuale che porta maggiore vivacità): non uno dei migliori match ma riporta in equilibrio la partita con la solita freddezza dal dischetto: qualche buona giocata quando ha cercato di convergere verso il centro del campo(23' s.t.: qualche buon dribbling che produce potenziali occasioni)fa fatica a tenere il pallone, non è neanche supportato abbastanza(14' s.t. Djuric 5,5: in difficoltà come il compagno di reparto)

: si adatta ai ritmi della partita, gioca uomo su uomo e contiene il Lecce, soprattutto limitando la fascia dove Dorgu non incide. La difesa tiene bene, mentre l'attacco non è abbastanza pericoloso che si accende dopo gli ingressi di Colpani e di Maldini