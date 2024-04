Monza, Maldini: 'Ecco il mio ruolo del futuro...'

, entrato nella ripresa dalla panchina, ha lasciato il segno nel match perso dal suocontro l'Atalanta, con un gol e un clamoroso palo al 95': "Quarto gol con la maglia del Monza, se è l'impatto che mi aspettavo? È quello che speravo, sono venuto qui per questo, per far vedere queste cose".Poi, sulla residue prospettive di qualificazione europea per il Monza, spiega a Dazn: "Se ci crediamo ancora? Sì, certo che ci crediamo. Anche se guardiamo davvero partita dopo partita, siamo lì e siamo attaccati: basta poco, speriamo di fare tre punti alla prossima e vediamo come andrà".

Infine, sul ruolo: "Come mi vedo? Diciamo centro, centro-sinistra. Varie persone mi hanno detto che il mio ruolo futuro può essere la mezzala, lo penso anche io".IL TABELLINOMONZA - Di Gregorio, Birindelli, Izzo (78' Caldirola), Marì, Kyriakopoulos (66' Maldini); Bondo, Gagliardini (78' D'Ambrosio); Colpani (54' Carboni), Pessina, Zerbin; Djuric (78' Colombo).ATALANTA - Carnesecchi, Toloi (68' Djimsiti), Hien, Kolasinac; Holm (27' Hateboer), Ederson (68' De Roon), Pasalic, Bakker (46' Ruggeri); De Ketelaere (62' Koopmeiners), Lookman; Touré.

Reti: 44' De Ketelaere (A), 72' Touré (A), 89' Maldini (M)