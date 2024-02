Monza-Milan, la MOVIOLA LIVE: Thiaw su Mota, fallo da rigore

Redazione CM

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Monza-Milan, ultima gara del 25esimo turno di Serie A:



Monza–Milan ore 20.45



Colombo

Valeriani – Del Giovane

IV: Fourneau

VAR: Marini

AVAR: Guida



45+8' - Pessina stende Theo Hernandez al limite dell'area del Monza: punizione per il Milan e giallo per il capitano biancorosso.



45' - Thiaw stende prima Djuric fuori area e poi Mota dentro: vantaggio sul primo contatto, fischio corretto sul secondo.



34' - Giallo per Djuric che entra in ritardo su Bennacer in scivolata.