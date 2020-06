Il Monza prova a pescare dalla Serie A: secondo La Gazzetta dello Sport nel mirino ci sono Daniel Maldini e Tommaso Pobega (entrambi di proprietà del Milan, il secondo in prestito al Pordenone), Andrew Gravillon (in prestito all'Ascoli, di proprietà dell'Inter) e Gianluca Gaetano (in prestito alla Cremonese, di proprietà del Napoli).